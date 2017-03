Pub

Passos Coelho acusa PS, BE e PCP de "cinismo atroz" no encerramento dos balcões da CGD.

"No meu tempo ele [banco] era público e essas agências existiam porque é que agora têm de encerrar, agora que o banco tem de ser defendido como um banco público apoiado por comunistas, bloquistas e socialistas, isto é de um cinismo atroz, um cinismo atroz", disse durante um almoço das mulheres sociais-democratas do distrito do Porto, realizado em Ermesinde.

