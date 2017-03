Pub

Emissões de dívida para investidores institucionais totalizará 930 milhões de euros mas fatia de 430 milhões só avança mais tarde

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai avançar ainda este mês com a primeira das duas emissões de dívida para investidores institucionais, última etapa do plano de recapitalização do banco. Estas emissões surgem em substituição dos CoCos antes subscritos pelo Estado, cujo valor foi transformado em capital do banco.

