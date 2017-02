Pub

O Banco de Portugal vai pedir a anulação da decisão do Tribunal da Relação

O argumento faz parte do pedido do Banco de Portugal que quer anular o acórdão do Tribunal da Relação, que decretou o levantamento do segredo sobre a documentação sensível da Caixa Geral de Depósitos. O regulador, de acordo com o Jornal de Negócios, acredita que a divulgação dos maiores créditos concedidos pela CGD pode ter repercussões em todo o sistema financeiro.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia