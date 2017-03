Pub

A operação faz parte do plano de recapitalização do banco que foi aprovado recentemente por Bruxelas.

Em comunicado enviado à CMVM esta manhã o banco liderado por Paulo Macedo confirma a decisão em avançar com o aumento de capital no valor de 2,5 mil milhões de euros. Recorde-se que esta operação está inserida no plano de recapitalização no valor global de 3,9 mil milhões de euros, que foi aprovado por Bruxelas no início de março.

