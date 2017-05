Pub

Entidade de Teodora Cardoso diz que as metas do Programa de Estabilidade estão bem, mas falta muita informação de base que Centeno não deu.

Os objetivos e metas do Programa de Estabilidade apresentados pelo governo em abril são "adequados", pois o défice público e a dívida descem de forma significativa, mas há problemas latentes para o cumprimento do plano. Muitas omissões de medidas específicas, como por exemplo as que levam a "ganhos de eficiência" na máquina do Estado; uma quase total dependência face à retoma da economia, que acaba por ser a grande explicação para o sucesso orçamental. E falta coerência às previsões de 2017.