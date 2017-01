Pub

A 50ª edição da feira de electrónica de consumo termina este domingo, em Las Vegas, depois de uma semana alucinante de novos lançamentos.

Desde ovelhas de peluche para adormecer crianças até coleiras para interpretar cães, carros autónomos e frigoríficos topo de gama, tudo o que apareceu na CES 2017 pareceu ter algo em comum: inteligência artificial. Deep learning, machine learning e IA foram jargões em praticamente todas as conferências de imprensa, conversas informais e entrevistas improvisadas na exposição. Uma das maiores feiras tecnológicas do mundo, a CES termina amanhã a edição em que assinalou 50 anos. E aqui se levantou o véu do futuro, mais que em edições anteriores.

