Adelino Cunha, Chief Executive Officer da Solfut integra o TOP 100 World Best Coaching Leaders e recebeu o prémio no 5º World Coaching Congress

Adelino Cunha, empresário, escritor, consultor de empresas, professor universitário, "coach" e orador motivacional e fundador da Solfut - I have the power é o único português no TOP 100 World Best Coaching Leaders. Esta distinção decorre no âmbito do 5º World Coaching Congress .

