Pub

Ministro das Finanças nunca se referiu diretamente ao aumento do salário mínimo ou ao número de escalões do IRS, como pedido pelo BE e pelo PCP.

O ministro das Finanças afirmou hoje no parlamento que "o programa do Governo é para cumprir", sem se referir concretamente ao aumento do salário mínimo e do número de escalões do IRS, como pedido pelo BE e pelo PCP.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia