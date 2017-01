Pub

O ministro respondeu duramente às críticas do deputado do PSD António Leitão Amaro sobre a CGD, no Parlamento.

Os ânimos exaltaram-se esta manhã na comissão de Orçamentos e Finanças, com as perguntas do deputado do PSD António Leitão Amaro a deixar duras críticas ao Governo e a voltar a pedir resposta às 30 perguntas escritas entregues ao Governo e a pedir para que Mário Centeno revele o plano de reestruturação do PSD.

O ministro está a ser ouvido na comissão de Orçamento e Finanças a propósito da CGD.

Entre vários apartes entre as diferentes bancadas durante as perguntas do deputado do PSD o ministro das Finanças exaltou-se na resposta. "Não faz a menor ideia do que é que é um banco e resolveu, em vez de estudar o assunto, usar uma atitude de tabloide pondo palavras dramáticas no seu discurso..."

