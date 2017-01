Pub

Apesar dos números apresentados pelo ministro das Finanças, os comissários europeus disseram ter "preocupações"

Mário Centeno comunicou ontem os resultados da execução orçamental portuguesa ao Eurogrupo e, sem se referir a nomes, o ministro das Finanças afirmou que "houve seguramente a confirmação de que algumas vozes no Eurogrupo andaram, durante 2016, muito enganadas", referindo que nesta altura "provavelmente" já não haja "surpresa" com os dados.

"Neste momento, os números estão aí, provam que os compromissos que assumimos eram sérios, tinham bases para ser implementados", afirmou, insistindo que "todas as metas" serão cumpridas, nomeadamente a do défice, que "não será superior a 2,3% do PIB".

Já o presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, apontou preocupações em relação à dívida portuguesa, defendendo que Portugal prossiga com as reformas: "Há alguma volatilidade nos mercados e isso sublinha a necessidade de Portugal avançar com agenda de reformas, com a qual estão comprometidos, e darem passos adicionais para fortalecerem os bancos", mas frisou que é exatamente isso que "está a ser feito".

"A situação" da dívida portuguesa foi analisada "num quadro construtivo", assegurou o comissário dos Assuntos Económicos e Financeiros, Pierre Moscovici, o qual "tomou nota dos compromissos claros adotados por Mário Centeno.

Klaus Regling, diretor do Fundo de Estabilidade, o maior credor de Portugal, deu a entender que os compromissos assumidos por Mário Centeno no Eurogrupo podem não ser suficientes, nomeadamente na perspetiva do FMI, mas afastou a possibilidade dos reembolsos serem postos em causa.

"Não vemos riscos sobre os reembolsos", embora "em relação a Portugal os mercados, temos de admitir, estão nervosos sobre questões como o nível da dívida, o setor financeiro e a competitividade da economia. "As medidas de curto prazo, na perspetiva atual, já que sempre depende da situação dos mercados, vão reduzir a carga de dívida em 20 pontos percentuais, em relação ao PIB. E as necessidades de financiamento em seis pontos. Mas, para ser justo, não creio que seja suficiente para o FMI, na perspetiva deles, para estarmos a dizer que tudo já está feito e que não esperamos mais medidas em relação à dívida", afirmou.

À saída, Centeno disse ainda que o processo de venda do Novo Banco "avança, enfim, com bastante intensidade", mas escusou-se a fixar uma data-limite, o que "nunca é bom nem saudável" num processo negocial.

