Pub

Ministro das Finanças mostra-se "descansado" em relação ao trabalho de supervisão à Associação Mutualista Montepio Geral

As pessoas mais necessitadas poderão beneficiar de uma redução no IRS em 2018. A medida está a ser estudada pelo Ministério das Finanças e poderá ser apresentada em abril, no âmbito da atualização do Programa de Estabilidade, admite o ministro Mário Centeno em entrevista ao Público e à Rádio Renascença.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia