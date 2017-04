Pub

Fusão com outra instituição pode evitar resolução ditada pelo Banco Central Europeu, no entender do banco Popular

O cenário de fusão do banco Popular com outra instituição está a ganhar adeptos dentro do banco espanhol. Membros da administração e alguns acionistas consideram que esta poderá ser a melhor solução para esta entidade, na sequência da forte desvalorização que o banco tem sentido nos últimos meses. A informação é adiantada esta quinta-feira pelo jornal Cinco Días, citando fontes financeiras.

