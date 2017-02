Pub

O deputado centrista Pedro Mota Soares criticou o Governo por não descer o ISP: "A verdade é que não está a cumprir a palavra que deu."

O CDS-PP acusou hoje o Governo de não cumprir a sua palavra ao revogar a descida do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP). "Todas as semanas o gasóleo e a gasolina estão mais caros. O Governo devia descer o ISP para compensar as famílias, para garantir a neutralidade, e a verdade é que não está a cumprir a palavra que deu", criticou o deputado Pedro Mota Soares.

