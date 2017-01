Pub

Em causa está a dedução de IVA dos pagamentos respeitantes a passes modais e intermodais introduzida com a aprovação do Orçamento de Estado para 2017.

O CDS-PP questionou hoje o ministro do Ambiente sobre dificuldades dos utentes dos transportes públicos das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto para obter recibos com número de identificação fiscal (NIF) para dedução no IVA.

