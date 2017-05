Pub

Vencedores serão conhecidos no fim-de-semana, Semana do festival do Clube de Criativos decorre de 17 a 21 de maio, no Convento da Trindade, em Lisboa.

O Clube de Criativos de Portugal (CCP) acaba de revelar quais os trabalhos finalistas no festival, com potencial de chegar a ouro, prata e bronze.

