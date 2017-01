Pub

Atividade da consultora imobiliária cresceu 25% face a 2015. Em carteira tem negócios no valor de 750 milhões para fechar até ao verão

A CBRE volta a bater recordes de atividade em Portugal, com um crescimento de 25% face a 2015, que havia já sido o melhor ano da consultora no país. Negócios como a venda dos edifícios Monumental, no Saldanha, à Merlin ou do Diário de Notícias a um promotor imobiliário internacional, foram algumas das transações assessoradas pela CBRE. Para 2017, o diretor geral da CBRE em Portugal, Francisco Horta e Costa, antecipa um ano "muito bom", atendendo ao arranque "muito promissor".

