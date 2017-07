Pub

Um milhão de apostadores e 1500 empregos são os números da Liga Portuguesa de Criadores. Santa Casa quer dar tiro de partida na 1ª metade de 2018

As apostas de cavalos foram autorizadas há já dois anos, mas ainda não saíram do papel. Para o tiro de partida neste negócio que pode valer 825 milhões de euros ao ano falta ainda regulamentar questões como onde vão ficar os três hipódromos que serão construídos no país ou como será feita a distribuição das receitas das apostas. A nova meta para as corridas de cavalos é agora a primeira metade de 2018.

