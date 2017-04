Pub

A coordenadora nacional do Bloco de Esquerda insiste na nacionalização do Novo Banco.

A coordenadora nacional do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, defendeu hoje a nacionalização do Novo Banco, e afirmou que a entrega do banco ao fundo norte-americano Lone Star constitui "um erro" que terá "custos avultados".

