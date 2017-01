Pub

Catalunha quer pôr fim a práticas abusivas das empresas e com as promoções agressivas via telefone ou porta-à-porta.

Na Catalunha a venda de serviços ou produtos por telefone ou porta-à-porta terá de ter a autorização específica dos consumidores para este tipo de contacto, quando for aprovada a futura Lei de Comércio. O diploma, pretende ainda regular assuntos como a época de saldos ou a degustação, tema que tem gerado controvérsia junto dos profissionais da restauração, noticiou o El País.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia