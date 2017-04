Pub

A partir deste mês vai ser possível fazer a carta de condução numa conservatória. Medida será testada este mês no Campus de Justiça.

A partir deste mês será possível tratar do passaporte, cartão do cidadão e carta de condução, tudo no mesmo local, à mesma hora, anunciou a secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, em entrevista ao DN/Dinheiro Vivo.

