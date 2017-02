Pub

Em Portugal, as marcas topo de gama representam 24% das vendas de veículos novos

De acordo com um novo estudo do Observador Cetelem, os portugueses estão entre os que mais compram automóveis topo de gama e cerca de um quarto tem mesmo uma viatura de marca premium. O documento, que analisa os desafios do setor automóvel, mostra que este segmento premium representa já 24% das vendas de veículos novos em Portugal.

