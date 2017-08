Pub

O Grupo PSA já tem 20 protótipos em testes e prevê que os carros autónomos sejam reais depois de 2030. Mas há que mudar leis, seguros e até cartas

Há cinco anos, no evento anual de apresentação das novidades da Bosch, havia um protótipo de carro autónomo em circulação, no circuito fechado de Boxberg, na Alemanha: uma carrinha familiar, com um grande radar no tejadilho, a rodar em permanência em grande velocidade e os vários computadores portáteis no interior do carro estava longe de ser um carro normal.

