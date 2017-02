Pub

Três hotéis em Lisboa associam-se ao programa de carregamento no destino. Marca abre primeiro concessionário neste ano.

Os carregadores elétricos da Tesla chegaram a Portugal. Há três hotéis em Lisboa que se associaram ao programa de carregamento no destino (Destination Charging), e que permitem que os carros da marca ganhem até 54 quilómetros de autonomia por hora.

O Sheraton Cascais Resort, o Olissippo Lapa Palace e o Holiday Inn Express, em Alfragide, são os três hotéis que surgem na mais recente atualização do mapa de parcerias da Tesla. Estes espaços pediram a adesão à marca norte-americana e receberam dois conectores de parede (Tesla Wall Connector) gratuitos. Foram aceites por estarem em "localizações convenientes e visíveis".

No caso do Sheraton Cascais, os dois carregadores chegaram na semana passada e estão instalados no parque de estacionamento coberto; no Olissipo Lapa Palace, no centro da capital, só os proprietários de um Tesla instalados nesta unidade hoteleira, ou que consumam no bar ou restaurante, vão ter acesso aos carregadores; no Holiday Inn de Alfragide, é preciso pagar o estacionamento, que varia entre 35 e 60 cêntimos por hora.

Ao longo deste ano deverão chegar três supercarregadores (Supercharger) ao nosso país: um no percurso entre Lisboa e Porto, outro no Alentejo e o terceiro na zona do Algarve. Os supercarregadores permitem que o veículo da Tesla obtenha uma autonomia de 270 quilómetros em apenas 30 minutos, sendo muito mais potentes do que os carregadores que integram a rede de parcerias.

Este é mais um passo na entrada da Tesla no nosso país. No final de janeiro, a marca norte-americana começou a aceitar, a título oficial, encomendas online para os Model S e Model X, mais de dois meses depois de ter registado a sua sede social em Portugal. Até ao final do ano deverá ser inaugurado o primeiro concessionário físico e um centro de serviços em Lisboa.

Portugal também tem sido referido como um dos locais possíveis para a instalação da primeira fábrica de baterias da marca na Europa.