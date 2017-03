Pub

Programa de sete semanas destina-se a startups da área tecnológica e decorre num dos campus da universidade Carnegie Mellon

O Carnegie Mellon Portugal, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, está à procura de startups para a nova edição do programa de aceleração na área da tecnologia. As candidaturas para o inRes - Entrepreneurship in Residence - estão abertas até 4 de maio e podem ser feitas a partir desta página.

