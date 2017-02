Pub

Carlos Ghosn vai demitir-se do cargo de diretor executivo da Nissan mas mantém-se como presidente do conselho de administração, focando-se na aliança com a Renault e a Mitsubishi, anunciou hoje a empresa.

