O Governador do Banco de Portugal está a falar aos deputados sobre o caso BES

O Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, garantiu hoje que tem condições para continuar a exercer funções à frente do supervisor. E garante que não é verdade que não respondeu aos pedidos de informação do supervisor do Dubai. O responsável aponta ainda o dedo ao auditor KPMG, que validou todas as contas do BES até 2012.

