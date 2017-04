Pub

Banco de Portugal alega "ausência de recursos próprios" para recorrer a novo ajuste direto milionário. Deutsche Bank de Londres ganha 40 mil euros por mês.

O Banco de Portugal faz um ajuste direto no valor de 3,5 milhões de euros com o Deutsche Bank (DB), sucursal de Londres, para este prestar "serviços de assessoria financeira" e "serviços de banca de investimento e serviços afins" no processo de venda do Novo Banco.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia