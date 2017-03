Pub

Para o presidente do PS, o Banco de Portugal não esteve "suficientemente atento" nos vários casos que ocorreram no sistema financeiro

O presidente do PS considerou este sábado que o Banco de Portugal não agiu "atempadamente" nem foi "suficientemente atento" ao sistema financeiro e afirmou que é necessário manter o "impulso" do Governo na reestruturação do sistema financeiro.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia