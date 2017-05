Pub

No ano passado, a receita subiu impulsionada pelos impostos indiretos e contribuições sociais

No ano passado a carga fiscal reduziu-se ligeiramente, tendo ficado em 34,4% do PIB. Um ano antes, o peso dos impostos tinha sido de 34,6% do PIB, duas décimas acima. A diferença é justificada pelo crescimento da economia, que cresceu acima da receita gerada com impostos, divulgou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia