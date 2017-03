Pub

As máquinas de cápsulas, com uma penetração de 59% no mercado português, representaram 84% do total de máquinas de café vendidas em 2016.

Em Portugal, o consumo de cápsulas já superou o de grãos de café, revela o estudo "Tendências Internacionais do Consumo de Café", realizado pela Euromonitor e divulgado hoje pela Associação Industrial e Comercial do Café (AICC).

