Setor do mobiliário continua em rota ascendente com as exportações a atingirem os 816 milhões de euros nos primeiros cinco meses do ano

A 49ª edição da Capital do Móvel superou as expectativas da Associação Empresarial de Paços de Ferreira ao ter ultrapassado a fasquia de um milhão de euros em volume de negócios realizados durante a semana da feira. O volume de negócios nessa semana atingiu os 1,2 milhões de euros (na última edição, em abril, tinham sido 1 milhão de euros).

