Pub

A Capgemini ficou em segundo lugar num concurso, com um valor de 14 milhões de euros, que foi ganho pelo agrupamento que inclui a Meo da Altice

A Capgemini Portugal, uma empresa de consultoria e informática, pediu em tribunal a impugnação do resultado de um concurso de prestação de serviços, com um valor base de 14 milhões de euros, lançado pelo Banco de Portugal. A consultora ficou em segundo lugar na lista elaborada pelo júri do concurso de que saiu vencedor o agrupamento que engloba as empresas Meo, da Altice, Altran, Claranet e Widesys.

A ação de impugnação deu entrada na justiça no dia 23 de agosto último e tem como réu o Banco de Portugal.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia