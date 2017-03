Pub

Os fundos de capital de risco e private equity estão de olho num mercado que vai valer 50 mil milhões de dólares em 2026.

A venda legal de marijuana vai triplicar nos próximos cinco anos nos Estados Unidos. De acordo com uma pesquisa do ArcView Market Research, as previsões apontam para uma taxa de crescimento anual na ordem dos 26%, até chegar aos 21,6 mil milhões de dólares em 2021.

