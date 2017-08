Pub

A campanha comemorativa dos 90 anos da Super Bock, cujo anúncio televisivo declinou para os canais digitais, é um case study internacional

A Super Bock lançou a sua campanha comemorativa dos 90 anos, e em três semanas, foi considerada um case study internacional, pelos resultados obtidos. Isto porque, o anúncio televisivo declinou para os canais digitais e no Facebook alcançou um total de 1 milhão de visualizações únicas incrementais à audiência de TV, o que representa um alcance acrescido de 11,5%, mais do triplo do baseline médio para marcas da mesma categoria. Estes dados são de um estudo realizado pelo Facebook e pela Kantar Wordpanel.

