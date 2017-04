Pub

Autarquia aprovou as contas relativas a 2016, com os votos contra do PSD e a abstenção da CDU.

A Câmara de Coimbra aprovou esta segunda-feira, por maioria, as suas contas relativas a 2016, que registam um "superavit" de cerca de 33 milhões de euros, mais 8,7 milhões do que em 2015.

