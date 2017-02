Pub

Ministro da Economia, que falava à margem da visita às empresas de calçado na feira de Milão, destacou o crescimento do emprego e do investimento

Exportações a crescer, emprego na indústria com o maior aumento dos últimos anos e intenções de investimento das empresas para 2017 com os valores "mais elevados" dos últimos nove anos. São estes os indicadores destacados pelo ministro da Economia na visita aos 97 expositores portugueses na Micam, a maior feira de calçado do mundo, e que provam, diz, que "a economia portuguesa está a mexer" e que "há mais confiança por parte dos empresários".

