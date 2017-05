Pub

Ministro da economia admite que depois de dar mais confiança aos consumidores é preciso fazer o mesmo com os investidores

O ministro da Economia afirmou hoje que o crescimento da economia registado no primeiro trimestre de 2017 superou "todas as expectativas" e "é equilibrado", mas não chega, sendo preciso que no futuro aconteça por via da inovação.

