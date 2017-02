Pub

Pelo sétimo ano consecutivo, as exportações de calçado cresceram. E as empresas estão a investir para crescer também

Com as exportações de calçado a cresceram pelo sétimo ano consecutivo, encerrando 2016 com novo recorde absoluto - 81 milhões de pares de sapatos vendidos para os mercados externos num valor superior a 1,923 mil milhões de euros -, não admira que as empresas procurem adaptar-se a este novo ciclo de desenvolvimento. E os investimentos em novas unidades de produção ou na expansão das existentes é uma realidade crescente. Rolando da Cunha Melo, Ferreira & Avelar, Arcopédico ou Kyaia são, apenas, alguns dos exemplos.

