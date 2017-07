Pub

Além da Iguaneye Cloud, a nona edição do prémio distinguiu o Sound Particles, um software 3D para áudio, e o WonderCover, acessório para tablets

A Iguaneye cloud, marca inspirada no calçado usado pelos índios na Amazónia é o grande vencedor da nona edição do Prémio Nacional Indústrias Criativas, uma parceria da Super Bock com a Fundação de Serralves. Além de levar para casa um prémio de 15 mil euros, os criadores da Iguaneye vão representar Portugal no Creative Business Cup, a maior competição internacional na área das indústrias criativas que decorre em novembro em Copenhaga, na Dinamarca.

