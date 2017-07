Pub

A Corticeira Amorim apresenta os resultado do primeiro semestre na próxima quarta-feira

A Corticeira Amorim deverá ter fechado o primeiro semestre com um aumento dos lucros na ordem dos 20,5%. A previsão é do CaixaBI, que antecipa um resultado líquido de 42,4 milhões de euros, face aos 35,1 milhões do mesmo período do ano passado.

