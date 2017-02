Pub

CaixaBank substiui atual CEO por Pablo Forero, diretor geral do banco espanhol

Fernando Ulrich vai passar a ser o presidente do conselho de administração do BPI. Esta é a proposta do CaixaBank apresentada esta quarta-feira em reunião do conselho de administração do BPI. Artur Santos Silva vai assumir o cargo de presidente honorário do banco português, propõe o banco espanhol. Para CEO, o CaixaBank propõe Pablo Forero, atual diretor-geral do CaixaBank.

