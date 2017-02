Pub

Gonzalo Gortázar assegura a investidores no grupo catalão que BPI vai saltar do quinto para o primeiro lugar em Portugal.

Gonzalo Gortázar, administrador delegado do CaixaBank, assegurou ao comité consultivo de acionistas do grupo catalão que o banco espanhol vai fazer do "BPI o banco líder do mercado português", segundo avançou o jornal Cinco Dias. Atualmente o banco ainda presidido por Fernando Ulrich é apontado como o quinto maior do país.

