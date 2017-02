Pub

CaixaBank comprou 568,3 milhões de ações durante a OPA, o que terá obrigado a um investimento de 664,8 milhões de euros.

O grupo catalão CaixaBank fechou com sucesso a oferta pública de aquisição lançada sobre o capital do BPI que ainda não detinha, tendo chegado ao fim da operação com 84,52% do capital do BPI, participação que compara com os 45,5% que detinha até agora.

