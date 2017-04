Pub

Além da redução de custos, banco público poderá ter de vender mais ativos se não cumprir plano estratégico acordado com Bruxelas

A Caixa Geral de Depósitos poderá ter de reduzir mais trabalhadores e balcões do que previsto se não cumprir as metas estabelecidas no plano estratégico. A informação consta do prospeto de emissão de 500 milhões de euros em dívida perpétua. O plano original prevê a saída de 2200 trabalhadores e o fecho de 170 balcões. A avaliação da execução do plano estratégico será feita trimestralmente pelo Direção Geral da Concorrência da Comissão Europeia (DGComp, na sigla original).

