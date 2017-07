Pub

Banco público reduziu prejuízos para 50 milhões até junho. Paulo Macedo promete retirada de ofhshores

Há pelo menos 650 trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos que deverão estar de saída do banco público até ao final do ano. A revelação foi feita ontem por Paulo Macedo, o CEO, na apresentação das contas do primeiro semestre.

