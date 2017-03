Pub

Fazedores lamentam que expositor de startups e inovação esteja num canto tão escondido da Bolsa de Turismo de Lisboa

É num canto no Pavilhão 3 da BTL, a Bolsa de Turismo de Lisboa, que se encontra o expositor das startups e inovação, onde 16 projetos de empreendedorismo da área do turismo, hotelaria e restauração apresentam ao público as suas soluções inovadoras. O espaço tem pouco destaque, com quatro fileiras de expositores, no lado oposto da entrada. "As pessoas só passam aqui quando vão buscar café ali à máquina", conta Weronika Figueiredo, diretora financeira e responsável comercial da Doinn, uma das startups presentes.

