A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) arranca já na quarta-feira e promete casa cheia. A FIL, no Parque das Nações, começa por receber agentes e representantes de turismo e, nos últimos dois dias da semana, o espaço abre-se ao público em geral, que, como é habitual, poderá encontrar promoções tentadoras em viagens e hotéis.

A poucos dias do arranque já se vão conhecendo alguns descontos: O Grupo Nau Hotels & Resorts promete reduções de 15% e os hotéis Vila Galé testam a perícia dos visitantes em alguns jogos, que premeiam com estadas a metade do preço.

A organização espera superar a marca de 75 mil visitantes do último ano, numa edição que conta com 1200 expositores, novos espaços e experiências diferentes. Entre as novidades está a BTL Village, um espaço no exterior, onde os operadores inscritos poderão conversar e fechar negócios mesmo não tendo um expositor.

"A BTL vive muito do apertar a mão. Quisemos, por isso, criar um ponto de encontro para empresas que querem convidar alguém para um almoço, uma conversa, e desta forma promover o networking entre profissionais", explicou ao DN/ /Dinheiro Vivo Fátima Vila Maior, diretora de áreas de feiras da FIL e responsável pela BTL.

Também marcam presença neste ano novos mercados, como a Argentina ou a África do Sul. E haverá a segunda edição da Bolsa de Empregabilidade, que conta já com 4000 vagas de emprego.