Bruxelas estende obrigações com a manutenção da confidencialidade de dados aos OTT

Bruxelas quer acabar com as chamadas telefónicas publicitárias sem o consentimento dos consumidores. A Comissão Europeia aprovou esta terça-feira nova legislação que visa reforçar a privacidade nas comunicações eletrónicas, alargando a sua aplicação a todos os prestadores de serviços de comunicações. Ou seja, os chamados OTT passam também a ter a obrigação de garantir a privacidade e confidencialidade da informação eletrónica dos clientes, à semelhança do que já sucede hoje com os operadores de telecomunicações.

