A Comissão Europeia olha com preocupação para o novo regime de reformas antecipadas e receia que medida trave aumente a despesa.

Bruxelas reconhece que as mudanças no sistema de pensões realizadas por Portugal no período de ajustamento melhoraram a sustentabilidade do sistema no longo prazo, mas avisa que a despesa continua elevada e receia o impacto do novo regime de pensões antecipadas, cujas linhas gerais foram conhecidas na semana passada.

