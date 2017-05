Pub

A Comissão Europeia abriu hoje um processo de infração contra a Itália por violação das regras da homologação de automóveis da marca Fiat Chrysler, questionando as emissões de óxido de azoto (NOx), no âmbito do processo 'Dieselgate'.

Numa carta enviada a Roma, a Comissão Europeia questiona a utilização de dispositivos que permitem influenciar as emissões de NOx, um gás que polui a atmosfera.

As suspeitas de Bruxelas surgem na sequência de testes levados a cabo na Alemanha após o escândalo dos motores adulterados da marca Volkswagen, tendo Berlim denunciado as emissões acima do permitido do veículo homologado em Itália.

Bruxelas pediu hoje explicações ao governo italiano, lembrando que os dispositivos de invalidação que reduzem as emissões de gases poluentes só são permitidos, em fase de teste, quando está em causa o bom funcionamento do motor.

Roma tem dois meses para responder às dúvidas de Bruxelas.